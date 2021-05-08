شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول وساوثهامتون .. موعد المباراة ومشاهدة اللقاء مباشر والقنوات الناقلة والتشيكل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني يقود ليفربول الإنجليزي أمام ساثهامبتون ضمن منافسات الأسبوع 35 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي والذي سيقام على أرض ملعب الأنفليد.

ليفربول الإنجليزي يخوض لقاءا قويا أمام ساثهامبتون عند الساعة التاسعة والربع بتوقيت القاهرة والعاشرة والربع بتوقيت مكة المكرمة، حيث يبحث الريدز حامل لقب الدوري الإنجليزي الموسم المنصرم حصد 3 نقاط للأقتراب من المربع الذهبي للدوري الإنجليزي الذي يؤهله للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ليفربول الإنجليزي يخوض لقاءا قويا أمام ساثهامبتون عند الساعة التاسعة والربع بتوقيت القاهرة والعاشرة والربع بتوقيت مكة المكرمة، حيث يبحث الريدز حامل لقب الدوري الإنجليزي الموسم المنصرم حصد 3 نقاط، وسيتم إذاعة اللقاء عن طريق شبكة قنوات بين سبورتس القطرية المالكة الحصرية لمباريات الدوري الإنجليزي، ويعلق على المباراة، محمد علي محمد.

في حراسة المرمى: أليسون.

في خط الدفاع: روبرتسون، أوزان كاباك، ألكسندر أرلوند، ناثانيال فيليبس.

في خط الوسط: فينالدوم، ألكانتارا، فابيينو.

في خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو.