شكرا لقرائتكم خبر عن أٔحمد سامي يطيح بموهبة من سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، على الاستغناء عن خدمات عمر «ميرا» صانع ألعاب الفريق، في نهاية الموسم الجاري.

وقرر المدير الفني لنادي سموحة، الاستغناء عن خدمات ميرا، في نهاية الموسم الجاري، لعدم حاجة الفريق لخدماته الفنية، وفشله في إثبات جدارته، منذ انضمامه للفريق في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من وادي دجلة في صفقة إنتقال لاعب حر.

وأخرج المدير الفني لنادي سموحة، اللاعب صاحب الـ23 عامًا من حساباته في المباريات المقبلة من مسابقة الدوري الممتاز.

وبدأ أحمد سامي، في تحديد احتياجات الفريق للموسم الجديد، واللاعبين الذين سيتم الاستغناء عن خدماتهم الفنية، في نهاية الموسم الجاري.

وكان سموحة تعرض للخسارة أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس، ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.