شكرا لقرائتكم خبر عن أٔحمد سامي يطيح بموهبة من سموحة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، على الاستغناء عن خدمات عمر «ميرا» صانع ألعاب الفريق، في نهاية الموسم الجاري.
وقرر المدير الفني لنادي سموحة، الاستغناء عن خدمات ميرا، في نهاية الموسم الجاري، لعدم حاجة الفريق لخدماته الفنية، وفشله في إثبات جدارته، منذ انضمامه للفريق في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من وادي دجلة في صفقة إنتقال لاعب حر.
وأخرج المدير الفني لنادي سموحة، اللاعب صاحب الـ23 عامًا من حساباته في المباريات المقبلة من مسابقة الدوري الممتاز.
وبدأ أحمد سامي، في تحديد احتياجات الفريق للموسم الجديد، واللاعبين الذين سيتم الاستغناء عن خدماتهم الفنية، في نهاية الموسم الجاري.
وكان سموحة تعرض للخسارة أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس، ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.