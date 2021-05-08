شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل غير مفيد للفجيرة مع خورفكان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: نزار جعفر

فشل الفجيرة في استعادة نغمة الانتصارات، وسقط في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه خورفكان خلال لقاء الديربي الذي جمعهما الجمعة على ملعب خورفكان ضمن مواجهات الأسبوع الـ25 لدوري الخليج العربي.

وبهذا التعادل يصبح الفجيرة برصيد 15 نقطة في المركز قبل الأخير متساوياً مع منافسه عجمان الذي لا يتفوق بفارق المواجهات المباشرة، لذلك فإن النقطة لم تكن مفيدة لـفريق «الذئاب» وأصبح لازماً عليه عدم الخسارة في مباراته المقبلة أمام عجمان.

من جهته،وصل خورفكان للنقطة 25 في المركز العاشر.

انتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، في ظل أداء حذر من الفريقين، وسط أفضلية نسبية للاعبي الفجيرة،حيث حاول الذئاب المبادرة بالتسجيل عبر عدة محاولات كان لها دفاع خورفكان بالمرصاد، ومن خلفه الحارس أحمد ديدا الذي تصدى ببراعة لتسديدة التونسي فراس بالعربي.

وكاد البرازيلي باولو ميلو أن يباغت الفجيرة بهدف مع انطلاقة الحصة الثانية من تسديدة مباغتة وقفت لها العارضة بالمرصاد، لتنقذ «الذئاب» من هدف محقق، وماعدا ذلك استمر الأداء على وتيرة الشوط الأول، بسبب الحذر الشديد الذي كان سمة المباراة، لينحصر معظم اللعب في منطقة الوسط مع بعض المحاولات والاجتهادات الفردية من جانب الفريقين، لكن عابها في الكثير من الأحيان التسرع وسوء اللمسة الأخيرة رغم التبديلات التي دفع بها المدربان قبل أن تعلن صفارة الحكم عمار الجنيبي، نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

أدار المباراة الحكم عمار الجنيبي وعاونه على الخطوط زايد داود وخميس فيروز ونواف الزيودي حكماً رابعاً، وحمد بن حنيفه مقيم الحكام ومحمد الجلاف مراقباً للمباراة.