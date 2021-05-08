شكرا لقرائتكم خبر عن فوز للذكرى لحتا على كلباء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غادر حتا دوري الخليج العربي، بتحقيق فوز كبير للذكرى، على اتحاد كلباء 4-صفر، على ستاد حمدان بن راشد، في الجولة 25، ورغم بلوغه النقطة 12 إلا انه كان هبط رسمياً منذ الجولة الماضية، فيما بقي اتحاد كلباء عند 36 نقطة.

تقدم حتا عن طريق مدافعه ميرال في الدقيقة 27،وفي الشوط الثاني أكمل "الإعصار"تفوقه بعدما سجل الهدف الثاني من ركلة جزاء نفذها البرازيلي جوناتاس في الدقيقة 64.

وأضاف الأوزبكي دوستونبيك خامداموف الهدف الثالث في الدقيقة،وسجل ميرال مجدداً الهدف الرابع في الدقيقة 80.