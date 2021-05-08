الدوري السوبر: الاتحاد الأوروبي يعاقب 9 أندية ويهدد 3 أخرى بملاحقات قضائية

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





لوزان: اعلن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم (ويفا) الجمعة عن عقوبات مادية خفيفة بحق 9 اندية شاركت في اطلاق الدوري السوبر الاوروبي الذي اندثر بعد 48 ساعة، وهددت الاندية الثلاثة الاخرى بملاحقات قضائية.

وأكد ويفا بان اندية ارسنال، تشلسي، مانشستر يونايتد، توتنهام، مانشستر سيتي وليفربول الانكليزية، بالاضافة الى ميلان الايطالي وجاره الانتر واتلتيكو مدريد الاسباني "وافقت مجتمعة على دفع مبلغ 15 مليون يورو والتخلي عن 5 في المئة من ايراداتها على مدى موسم بالكامل".

وسيخصص مبلغ ال15 مليون "للمجتمعات المحلية الكروية" في اوروبا.

واشار بيان للأتحاد القاري الى ان هذه الاندية "اعترفت وقبلت بان مشروع الدوري السوبر كان خطأ".

وكشف ويفا بان الاندية التسعة وقعت "من دون تحفظ" بأنها تحترم قوانين الاتحاد الاوروبي و"تعهدت المشاركة" في كل مسابقة اوروبية تتأهل اليها عن طريق "الجدارة الرياضية".

وستعود الاندية التسعة الى كنف رابطة الاندية الاوروبية بعد خروجها منها اثر عملية الانشقاق وسيتعين عليها اتخاذ "جميع الاجراءات" لوقف اي تعهدات بشأن هيكلية الدوري السوبر.

ووضع الاتحاد القاري غرامة قدرها 100 مليون يورو في حال كررت هذه الاندية فكرة الانضمام مجددا الى مسابقة غير مسموح بها، و50 مليون يورو في حال التراجع عن التزاماتها.

وقال رئيس الاتحاد الاوروبي السلوفيني الكسندر تشيفيرين في بيان "اعترفت هذه الاندية بخطئها بسرعة واتخذت اجراءات لكي تؤكد التزامها تجاه كرة القدم الاوروبية".

واضاف "لكن هذا الامر لا ينطبق على الاندية الاخرى التي لا تزال ملتزمة بالدوري السوبر" وهي برشلونة وريال مدريد الاسبانيان، ويوفنتوس الايطالي، مشيرا الى ان "ويفا سيهتم بهذه الاندية لاحقا".

واضاف بيان ويفا ان المنظمة "تحتفظ بحق اتخاذ الاجراءات التي تراها مناسبة تجاه هذه الاندية التي رفضت حتى الان التخلي عن فكرة تنظيم الدوري السوبر".

وكانت اندية يوفنتوس وريال مدريد وبرشلونة قالت انها اخذت علما بانهيار مشروع الدوري السوبر لكنها لم تعرب عن اسفها لما حصل ولا زالت تدافع عن مبدأ اطلاق هذه المسابقة.

واضاف البيان "المسألة ستخضع لمناقشات اللجنة التأديبية المختصة في الاتحاد الاوروبي".

وكشفت شبكة "اي اس بي ان" الرياضية الاميركية بحسب مصادر لم تكشف عنها بأن الاندية الثلاثة تواجه الاستبعاد عن المسابقات الاوروبية لفترة قد تصل الى عامين لانها قامت باطلاق مسابقة محظورة.

لكن الاتحاد الاوروبي يواجه معضلة لأنه في حال انزل عقوبات بالاندية الثلاثة، ستخسر مسابقته وهجا كبيرا لما تمثله هذه الاندية على الصعيد القاري، وربما يواجه مشكلات مع شركات حقوق النقل التي ستخسر الكثير ايضا في حال غياب هذه الاندية.