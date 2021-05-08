"تعرضنا لخطأ رهيب".. الزمالك يرد على طلب سموحة بإعادة المباراة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح إبراهيم عبدالله عضو إدارة نادي الزمالك أنهم تعرضوا لخطأ رهيب أمام سموحة، قائلًا أن هناك أندية تضغط على الحكام لتظل الأخطاء ضد النادي فقط.

وقال عبدالله في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس 2" بشكل ساخر ردًا على طلب سموحة إعادة مباراة الفريقين: "لبينا طلب فرج عامر رئيس نادي سموحة وقمنا بإعادة المباراة على قناة الزمالك.. تخيلنا أن الظروف لم تسمح له بمشاهدة المباراة وقمنا بإعادتها".

وتابع: "أنا أقدر طلب فرج عامر إذا كان يحدث له ما يحدث للزمالك كأن يتم احتساب 8 دقائق وقت بدل من ضائع ويتم لعب 30 ثانية فقط، أو يتم تجاهل التظلم الذي قدمه النادي لاتحاد الكرة".

وأضاف: "أقول لفرج عامر أن محمد الحنفي ارتكب خطأ رهيب في المباراة لأننا طلبنا مشاركة إسلام جابر ومروان حمدي في تغيير واحد وسمح بمشاركة مروان ولم يشارك جابر، لا قدر الله لو حدثت إصابة لما حصلنا على حقنا في مشاركة لاعب مكان المصاب".

وواصل: "نحن نعلم أن الحكام بشر لكن نحن أكثر نادي تعرض لأخطاء الحكام".

واستطرد: "أحمد مجاهد كان يرغب في إلغاء الـVAR والزمالك أكثر نادي حصل على ركلات جزاء بالفعل، لكن لولا وجود الـVAR لتم حرمان الزمالك من 8 ركلات جزاء".

واختتم قائلًا: "أحيانا عندما يكون الجو هادئ هناك أندية تخرج للضغط على الحكام لتستمر الأخطاء التحكيمية في اتجاه واحد ضد الزمالك".