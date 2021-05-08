اتحاد الكرة يرد على بيان الأهلي وطلبات إعادة المباريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة بأن بيان الأهلي أخطأ في النص القائل بأنهم اعترفوا بوجود أخطاء واضحة ضد النادي من الحكام، قائلًا أنهم رفضوا استقدام حكام أجانب، ولن يقبلوا على إعادة أي مباراة.

وقال مجاهد في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس 2" الفضائية: "لا ننكر وجود أخطاء من الحكام، لكنها الأخطاء البشرية العادية التي تحدث في كل ملاعب العالم وستظل تحدث في كل ملاعب العالم، وهذا الأمر لا ننكره".

وتابع: "نحن لن نصل للكمال في التحكيم وهدفنا الوصول لأفضل مستوى ممكن، وما ذكرانه بالنص في خطابنا للأهلي أننا قلنا لا ننكر وجود أخطاء كما يحدث في كل ملاعب العالم، ولم نقل أخطاء واضحة كما ذكر بيان الأهلي، وهذه الأخطاء ليست في مباريات الأهلي فقط".

وأضاف: "مستوى الحكام في مصر هو الأفضل في محيطنا بالكامل، وأفضل من أجانب يأتون في دول أخرى مجاورة لنا".

وواصل: "لائحة المسابقات تسمح للأندية بالفعل باستقدام حكام أجانب في حالة الموافقة على دفع الرسوم بشرط موافقة اتحاد الكرة على استقدام الحكام الأجانب".

وأغلق الباب حول إمكانية استقدام حكام من خارج مصر، قائلًا :"مسألة الحكام الأجانب منتهية، وقمنا بالرد بعدم الموافقة على استقدام حكام أجانب لمباريات الدوري سواء للأهلي أو أي نادي أخر".

واستطرد: "نحن نقدر تمامًا أن البطولة دخلت لمرحلة فاصلة، وهناك أندية لها جماهير بالملايين، ونحن لا نحب أن نضع إدارة الأندية في حرج أمام جماهيرها، لكن اتحاد الكرة مسئول عن الأندية والمسابقة والحكام ودورنا منح الفرصة لكافة العناصر".

وأردف: "بوضوح مباراة الأهلي والزمالك ستكون بإدارة حكام مصريين، وكافة مباريات الدوري والكأس والسوبر المصري ستكون بحكام مصريين بشكل كامل".

كما قال أنه لا يمكن إعادة أي مباراة بناء على طلب الأندية: "الأخطاء العادية التي تحدث من الحكم في المباراة ليست سبب في إعادة المباراة، لكن إذا لعب نادي بـ12 لاعب أو لاعب تعرض للطرد ولم يخرج فهذا سبب لإعادة المباريات، أما عدم احتساب ركلة جزاء أو خطأ فهذا ليس سبب".

واختتم قائلًا: "الأندية تعلم ذلك لكن تصدر بمثل هذه البيانات من أجل إرضاء الجماهير أو بعد الأندية المتنافسة، مثل هذا الطلبات لا تناقش من الأساس لأنه يحمل استعرض أكثر منه أمر جاد".