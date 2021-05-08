مصدر لـ"الخليج 365": جالاتا سراي يسدد أخر 100 ألف دولار للزمالك في صفقة مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال مصدر مسؤول بنادي الزمالك، إن خزينة القلعة البيضاء انتعشت خلال الأيام القليلة الماضية بمبلغ 100 ألف دولار أرسلها نادي جالاتا سراي التركي من القيمة المتبقية من صفقة استعارة مصطفى محمد.

المصدر ذاته، أوضح في تصريحات خاصة لمصراوي، أن جالاتا سراي كان قد سدد مليون و900 ألف دولار من قيمة استعارة مصطفى محمد من الزمالك البالغة 2 مليون دولار ولم يدفع 100 ألف دولار تحسباً لمطالبة أندية له بحق الرعاية في مصطفى محمد.

وأضاف المصدر:"مسؤولو الزمالك خاطبوا جالاتا سراي بخصوص 100 ألف دولار وأنه بذلك لا يتم اتفاقه المنصوص بالعقد المبرم بينهما لذا لن يحق لهم شراء عقد مصطفى محمد عقب انتهاء فترة الإعارة".

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن مسؤولي النادي التركي أرسلوا بالفعل مبلغ 100 ألف دولار للزمالك خلال الأيام القليلة الماضية.

وكان جالاتا سراي التركي قد تعاقد مع مصطفى محمد على سبيل الإعارة لمدة موسم من نادي الزمالك مع وجود بند بأحقية الشراء.