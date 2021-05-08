مصدر لمصراوي: تأكد غياب أبو جبل و جمعة عن مباراة القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر مسؤول بالجهاز الفني لنادي الزمالك عن الغائبين عن فريقه خلال مباراتهم المقبلة في الدوري أمام الأهلي.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أنه تم التأكد من غياب حارس مرمى الفريق محمد أبو جبل والظهير الأيسر عبدالله جمعة عن المباراة.

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن أبو جبل مازال يُعاني من إصابته بكورونا فيما يعاني عبدالله جمعة من إصابة في الركبة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي، يوم الإثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الممتاز.