مصدر بالأهلي يكشف لـ"الخليج 365".. هل يعود أجايي أمام الزمالك وصنداونز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف مصدر بالنادي الأهلي أن النيجيري جونيور أجايي بات قريباً للغاية من العودة للمشاركة بالقميص الأحمر في المباريات المقبلة، لكن لن يلحق باللقاء القادم.

ويلعب الأهلي مع الزمالك يوم الاثنين المقبل في مباراة الجولة 21 في الدوري المصري الممتاز، ولن يكون جونيور أجايي ضمن قائمة الفريق الأحمر.

وأكد مصدر لـ"الخليج 365" أن اجايي سوف يخضع لفحوصات طبية بعد مباراة الزمالك عقب عودته للتدريبات، قبل أن تتحدد إمكانية مشاركته أمام صنداونز في ربع نهائي دوري الأبطال".

وأنهى المصدر :"أجايي يختلف عن معلول، فمع عودة الثنائي للتدريبات يكون النيجيري أقرب نظراً لغياب التونسي نحو 90 يوماً عن التدريبات، وحاجته لتأهيل تدريجي قبل المشاركة أمام صنداونز يوم 15 مايو ذهاباً".