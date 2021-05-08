"5 نقاط".. ماذا حدث للأهلي والزمالك قبل القمة بعد القمة الرمضانية الأولى؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

ماذا حدث للأهلي والزمالك بعد قمة الدور الأول؟ فقدان ضِعف النقاط

يلتقي الأهلي والزمالك من جديد في قمة مصرية وسط الأجواء الرمضانية بين الفريقين الأكثر تتويجًا على المستوى المحلي، بحثًا عن تفوق يساعد أي منهما في مشواره ببطولة الدوري.

لكن ما الذي طرأ على الأهلي والزمالك خلال الأيام التي تبعت قمة 18 إبريل وحتى الوقت الحالي حيث يستعد الفريقان لمباراة أخرى ستقام الإثنين المقبل؟ هذا ما نحاول الإجابة عليه.

الإصابات

الأهلي الذي عانى من الإصابات في قمة الدور الأول، استطاع أن يستعيد عدد من العناصر الهامة، أبرزهم محمد الشناوي بعد التعافي من فيروس كورونا، ومحمود وحيد، محمد هاني في خط الدفاع، لكن يستمر غياب علي معلول وحمدي فتحي.

أما الزمالك فقد استطاع أن يستعيد محمد عبدالشافي الذي عاد بعد غياب طويل، وفقد خدمات محمد أبو جبل الذي أصيب بفيروس كورونا ولم يظهر مع الفريق مؤخرًا، ويشار إلى أنه لم يكن أساسيًا في صفوف الفريق بمباراة الدور الأول.

فقد النقاط

كان الأهلي الأكثر فقدًا للنقاط في الفترة ما بعد قمة الدور الأول حيث خسر من سموحة، وغزل المحلة، وتعادل مع الجونة، ليكون مجموع ما خسر 8 نقاط.

أما الزمالك فقد خسر 4 نقاط فقط من التعادل مع المقاولون العرب وبيراميدز، وهو ما يعني أن الأهلي فقد أفضلية فوزه في قمة الدور الأول بفقدانه ضعف عدد النقاط التي فقدها منافسه.

تحولات في التشكيل

التحول الرئيسي الذي طرأ على تشكيل الأهلي هو عودة ياسر إبراهيم مؤخرًا ليشارك بدر بانون في قلب الدفاع، بعد غياب اللاعب المصري عن مباراة القمة، مع عودة محمد هاني وأيمن أشرف في الأطراف الدفاعية.

وبالنسبة للزمالك فقد أصبح محمد عواد الحارس الأساسي في المباراتين الماضيتين، واستطاع أن يأخد مكان محمود "جنش"، وحدث تعديل في أسلوب لعب شيكابالا اخر مباراتين أيضًا ليكون صانع ألعاب.

دقائق اللعب

لعب الأهلي 6 مباريات بعد مباراة الزمالك، وهو ما مجموعه 540 دقيقة وذلك من أجل تعويض المباريات المؤجلة للفريق من الدور الأول.

أما الزمالك فقد لعب 5 مباريات وهو ما مجموعه 450 دقيقة.

الخروج من القاهرة

خرج الأهلي من القاهرة من أجل اللعب أمام المصري في الأسكندرية، وغزل المحلة في المحلة والاتحاد السكندري في الأسكندرية أيضًا.

أما الزمالك فقد خاض كافة المباريات التي لعبها عقب مباراة القمة الأخيرة في القاهرة.