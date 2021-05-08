نبيه: أغلقنا ملف سموحة.. ونركز على مباراة الأهلي لحسمها لصالحنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

قال المدرب العام للزمالك، أسامة نبيه، إن فوز فريقه أمام نظيره سموحة، في غاية الأهمية لقوة المنافسة الذي خاض اللقاء بشكل هجومي صريح.

وفاز الزمالك بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعته مساء يوم أمس الخميس أمام نظيره سموحة ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري.

وتابع مدرب عام الزمالك، خلال تصريحات أوردها عنه الموقع الرسمي للزمالك:"الأداء كان جيدًا وسنسعى إلى علاج الأخطاء خلال الفترة المقبلة وهناك رضا عن الأداء والنتيجة بشكل عام وأغلقنا ملف مباراة سموحة بشكل نهائي، وكل تركيزنا الآن على مواجهة الأهلي التي نسعى إلى حسمها لصالحنا".

وأضاف نبيه:"الجهاز الفني يسعى إلى وصول اللاعبين إلى أفضل شكل فني وبدني قبل مباراة القمة؛ لظهور الفريق بشكل أفضل أمام الأهلي".

وأتم مدرب عام الزمالك تصريحاته بـ:"قدمنا مباراة جيدة أمام سموحة، والفريق ظهر بشكل طيب خصوصاً في الشوط الأول من اللقاء، ثم حافظ على النتيجة والحصول على الثلاث نقاط".

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي، يوم الإثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الممتاز.