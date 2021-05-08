شاهد فيديو أهداف مباراة العين والجزيرة في الدوري الاماراتي «ثنائية تؤجل حسم اللقب»

شاهد فيديو أهداف مباراة العين والجزيرة في قمة مباريات اليوم الجمعة بمنافسات الدوري الاماراتي للمحترفين (الخليج العربي)، لحساب الجولة 25، والتي استضافها ملعب الجزيرة.

أهدى المهاجم الدولي التوجولي وهداف العين “لابا كودجو” فريق الجزيرة هدية ثمينة ساعدته على مواصلة صراعه على لقب الدوري الاماراتي هذا الموسم أمام بني ياس، بإهدار ركلة جزاء في توقيت قاتل من المباراة.

وتقدم الجزيرة في نتيجة المباراة عن طريق هدافه الأول “علي مبخوت” في الدقيقة 33 من الشوط الأول، ومع بداية الشوط الثاني ألغت تقنية الفيديو المساعد “فار” هدفًا ثانيًا لعلي مبخوت بداعي لمس الكرة باليد في الدقيقة 58.

وقبل عشر دقائق من نهاية المباراة، أهدار المهاجم التوجولي لابا كودجو ركلة جزاء أحتسبت لفريقه في الدقيقة 78، ليفوت على فريقه فرصة الخروج بنقطة من هذه المقابلة أو المنافسة على النقاط الثلاث خلال الدقائق المتبقية.

وبعد دقائق معدودة، استطاع الجزيرة إضافة الهدف الثاني، والذي تكفل ميلوس كوسانوفيتش بتسجيله في الدقيقة 80.

ورفع الجزيرة رصيده إلى 54 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الاماراتي بفارق نقطة واحدة عن بني ياس الثاني، فيما تجمد رصيد العين عند النقطة 38 في المركز السادس.

شاهد فيديو أهداف مباراة العين والجزيرة

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