نتيجة مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي «الزعيم ينفرد بالصدارة عن جدارة»

تعرف على نتيجة مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”، ضمن مباريات اليوم الجمعة 7-5-2021، لحساب الجولة 26.

انفرد فريق الهلال بصدارة ترتيب الدوري السعودي، بعدما أكتسح مضيفه الشباب بنتيجة (5-1)، في ديربي الرياض، على ملعب الأمير خالد بن سلطان، ضمن مؤجلات الجولة 26.

وسجل خماسية الهلال كل من بافيتمبي جوميز هدفين في الدقيقتين (3 و25)، ولوسيانو فيتو في الدقيقة (45)، وناصر الدوسري (66)، ومحمد كنو (84)، بينما سجل الهدف الوحيد لفريق الشباب “فابيو مارتينيز” عند الدقيقة (5).

وبهذا الانتصار الثمين، رفع الهلال رصيده إلى 51 نقطة في صدارة ترتيب الدوري السعودي، بفارق 3 نقاط عن ملاحقه الشباب الذي تجمد رصيده عند 48 نقطة، ليقترب الزعيم من الاحتفاظ باللقب الثاني على التوالي مع تبقي 4 جولات على نهاية المسابقة.

ونقلت مباراة الهلال والشباب اليوم، على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق الرياضي السعودي “فهد العتيبي”، وانطلقت صافرة البداية في تمام الساعة 18:40 بتوقيت جرينتش، 20:40 بتوقيت مصر، 21:40 بتوقيت السعودية.

الشوط الأول

واشعل المهاجم الفرنسي القمة مبكرًا، بإفتتاحه التسجيل لصالح الزعيم عند الدقيقة الثالثة برأسية قوية، بصناعة سيباستيان جيوفينكو من ضربة ركنية.

ولم يتأخر رد صاحب الأرض “الشباب“، حيث أدرك المهاجم البرتغالي فابيو مارتينيز هدف التعادل في الدقيقة الخامسة، بعدما هيأ له جوانكا كرة داخل منطقة الجزاء، سددها مباشرة في المرمى.

وتحصل سيباستيان جيوفينكو على ضربة جزاء بعد العودة للفار في الدقيقة (24)، بعدما راوغ مدافع الشباب بمهارة لترتطم الكرة في يده داخل المنطقة، وتولى جوميز تنفيذها بنجاح مسجلًا هدف التقدم الثاني لصالح الهلال.

وكاد الشباب يعدل النتيجة عن طريق أوديون إيجالو الذي روض كرة داخل منطقة الست ياردات وسددها أرضية، لكن المعيوف ابعدها، لتعود إلى سيبا الذي سددها لتصطدم بالمدافع وتخرج لضربة ركنية بالدقيقة (29).

وتعرض نادي الشباب لصدمة قوية في الدقيقة (45)، بطرد قائده “إيفر بانيجا”، بعدما تحصل على البطاقة الصفراء الثانية إثر إعتراضه بشكل غير لائق على حكم المباراة.

واستغل لوسيانو فيتو انهيار الشباب ليحرز الهدف الثالث لفريق الهلال في الدقيقة (2+45)، بعد خطأ فادح من المدافع إيجور الذي سقط اثناء ترويضه تمريرة زميله، لينفرد المهاجم الأرجنتيني بالمرمى ويضع الكرة في الشباك من فوق الحارس بمهارة جميلة.

الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني، هدأ ريتم المباراة تمامًا، حيث حاول فريق الشباب عدم المجازفة بالخروج من مناطقه الدفاعية في ظل النقص العددي، كما تراجع الهلال بعدما ضمن الفوز بنسبة كبيرة.

ووقع نادي الشباب في اخطاء دفاعية فادحة، استغلها نادي الهلال ليضيف الهدف الرابع عن طريق البديل ناصر الدوسري في الدقيقة (66)، بعدما قابل عرضية كاريلو بتسديدة جميلة من لمسة واحدة سكنت شباك البواردي.

واستغل محمد كنو خطأ آخر من دفاع الشباب، ليراوغ الفريد ندياي ويسدد كرة بيمناه على يمين الحارس، مسجلًا الهدف الخامس لفريق الهلال في الدقيقة (84)، لتنتهي المباراة بفوز الزعيم على الليث الأبيض بنتيجة (5-1).