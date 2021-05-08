نتيجة مباراة الاهلي والتعاون في الدوري السعودي «الهزيمة السابعة على التوالي»

تعرف على نتيجة مباراة الاهلي والتعاون التي أقيمت ضمن مباريات اليوم الجمعة 7 مايو 2021 ضمن الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (الدوري السعودي).

أفسد التعاون محاولة عودة الاهلي في المنافسة على المركز الرابع المؤهل إلى دوري ابطال اسيا بهزيمته بنتيجة 2/4 رغم النقص العددي الذي تعرض له التعاون في الدقائق الـ 20 الأخيرة من اللقاء بسبب طرد أحد مدافعيه.

وتقدم التعاون في نتيجة المباراة بعد 21 دقيقة إثر تصويبة قوية من المحترف الكاميروني “لياندر تاوامبا” ارتطمت في العارضة وعبرت خط المرمى.

وتسلم تاوامبا تمريرة بينية جميلة من “كاكو” داخل منطقة جزاء الاهلي في الدقيقة 21، ورغم تعرضه للضغط من أحد المدافعين أرسل تسديدته القوية من فوق الحارس لتذهب مباشرة في المرمى.

وعوض الجناح الدولي السعودي سلمان المؤشر غياب زميله في خط هجوم الاهلي “عمر السومة” بتسجيل هدفين في مرمى التعاون، بعدما قرر المدير الفني للأهلي لورينت ريجيكامب الاعتماد عليه في خط المقدمة.

ونجح سلمان المؤشر في تعديل النتيجة لصالح الراقي عندما ضرب مصيدة التسلل بتحرك مثالي خلف المدافعين لحظة تلقيه تمريرة طولية من “نوح الموسى”.

وانفرد سلمان مؤشر على إثر هذه التمريرة بحارس مرمى التعاون الذي لم يستطع غلق زوايا التصويب ليجد الكرة تعبر من فوق رأسه معانقة الشباك عند الدقيقة 42.

مع بداية الشوط الثاني، اُحتسبت ركلة جزاء لصالح التعاون ضد لاعب الوسط المغربي “إدريس فتوحي” بداعي لمس كرة عرضية من الجهة اليسرى باليد داخل صندوق العمليات.

ورغم اعتراضات لاعب إدريس فتوحي – لاعب عجمان ودبا الفجرية والحزم الأسبق – لمحاولة التأثير على قرار الحكم لتغيير رأيه عند مراجعة تقنية الفار بالتأكيد على أنه لم يقصد لمس الكرة، إلا أنها اُحتسبت في النهاية، ليسجل منها “كاكو” الهدف الثاني للتعاون في الدقيقة 54.

وعاد أهلي جدة إلى أجواء المباراة بفضل طرد مدافع التعاون “محمد الغامدي” بالبطاقة الصفراء الثانية بعد تسببه في ركلة جزاء نفذها “سلمان مؤشر” بنجاح في الدقيقة 71، ليعدل النتيجة 2/2.

وفي الوقت الذي اعتقد فيه الجميع انتهاء المقابلة بالتعادل 2/2، لا سيما بعدما أكمل التعاون المباراة بـ 10 لاعبين، تلقت شباك الأهلي هدفين متتاليين في الدقيقتين 91 و95 عن طريق “أحمد عسيري وعلي النمر” لينتزع التعاون النقاط الكاملة، ويعمق جراح الاهلي بالعزيمة الـ 7 على التوالي.