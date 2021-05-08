نيوكاسل يقسو على ليستر سيتي برباعية

المنامة - ياسر ابراهيم - عزّز نيوكاسل آماله الكبيرة للبقاء في الدوري الممتاز عندما ألحق خسارة قاسية بمضيفه ليستر سيتي.



وفجّر نيوكاسل مفاجأة كبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز عندما تغلب على ليستر سيتي 4-2 يوم الجمعة في المرحلة الخامسة والثلاثين من المسابقة.



وتناوب على رباعية نيوكاسل الذي ضمن منطقياً مقعده في الدوري الممتاز كل من ويلوك (22) والويلزي دوميت (34) وويلسون ثنائية (64 و73).



وحاول ليستر حفظ ماء الوجه فسجّل له كل من ألبرايتون والنيجيري إيناتشو في الدقائق الأخيرة (80 و87).



ورفع نيوكاسل رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثالث عشر مؤقتاً بفارق 12 نقطة عن فولهام الثامن عشر مع تبقي أربع مباريات للأخير.



بدوره تجمد رصيد ليستر سيتي عند63 نقطة في المركز الثالث الذي بات مهدداً من تشيلسي (61).



ويخشى ليستر سيتي أن يفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بسبب الآمال القائمة لكل من وست هام (58 ومباراة أقل) وتوتنهام (56 ومباراة أقل) وليفربول (54 ومباراتين أقل).

