إنكلترا جاهزة لاستضافة نهائي الأبطال بعد منعها السفر إلى تركيا

المنامة - ياسر ابراهيم -

أعلنت الحكومة البريطانية الجمعة، بأنها جاهزة لاستضافة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي تجمع بين فريقين إنكليزيين هما مانشستر سيتي وتشيلسي، بعد قرارها منع السفر إلى تركيا جراء جائحة كوفيد-19، حيث كانت مباراة القمة مقررة في اسطنبول في29 ايار/مايو الحالي.



وقال وزير المواصلات غرانت شابس بأن المملكة المتحدة "منفتحة جداً لاستضافة نهائي" المسابقة.



وأضاف "يتعين علينا وضع تركيا على اللائحة الحمراء، وسيكون لهذا الأمر انعكاسات أولها عدم قدرة أنصار كل من تشيلسي ومانشستر سيتي الذهاب إلى اسطنبول في ما يتعلق بدوري الأبطال. استطيع أن أقول لكم أن الاتحاد الإنكليزي كان قد بدأ مشاوراته مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن هذا الموضوع. نحن منفتحون لاحتضان النهائي لكن القرار يعود الى الاتحاد الأوروبي. لكن بما أن المباراة النهائية تجمع فريقين من إنكلترا نود معرفة رأي يويفا بهذا الموضوع".



وأضاف "بطبيعة الحال، حققت المملكة المتحدة نجاحات في استضافة المباريات الكروية بحضور الجمهور وبالتالي نحن في وضعية جيدة للقيام بذلك".



وبلغ مانشستر سيتي النهائي القاري للمرة الأولى في تاريخه بفوزه على باريس سان جيرمان الفرنسي ذهاباً وإياباً 2-1 و2-0 توالياً، في حين تخطى تشيلسي ريال مدريد الإسباني بتعادله معه على أرضه 1-1 وفوزه عليه إياباً في لندن 2-0.



وقال متحدث باسم الاتحاد التركي لكرة القدم: "يبدو أن مسؤولي المملكة المتحدة يصرون على ذلك، لكننا نمضي قدماً في طريقنا وفقاً لتوجيهات اليويفا، لم تصلنا أيّ تحديثات من أي قناة رسمية، سنستضيف النهائي في إسطنبول".



المصدر: وكالات

