الامارات | «جودو الإمارات» يتوج ببرونزية بطولة «كازان غراند سلام»

شكرا لقرائتكم خبر عن «جودو الإمارات» يتوج ببرونزية بطولة «كازان غراند سلام» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج لاعب المنتخب الوطني للجودو فيكتور سكرتوف بالميدالية البرونزية في وزن تحت 73 كغم في بطولة كازان غراند سلام الروسية للجودو التي اختتمت مساء أول من أمس. وحقق اللاعب فيكتور سكرتوف أربعة انتصارات قوية في اليوم الثاني من نزالات المجموعة الحديدية التي ضمت 44 لاعباً من أبرز المصنفين المتأهلين لدورة طوكيو 2021، وكان أبرزهم المصنف الأول في تلك المجموعة اللاعب الإسرائيلي طوهار بوطبول الذي تعرض للخسارة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام اللاعب فيكتور بعد مباراة قوية، أظهرت تطور مستوى فيكتور رغم ترشيحات خبراء اللعبة لصالح بوطبول، ليضيف بذلك بطل الإمارات البرونزية الثانية لنفسه وللإمارات بعد فوزه أخيراً بالميدالية البرونزية في بطولة آسيا وأوقيانوسيا الكبرى بمدينة بيشكيك بقرغيزستان.

ويأتي التتويج البرونزي بعد سلسلة انتصارات بدأت بلقاء الدور الثاني بعد أن تخطى مباريات مرحلة الدور التمهيدي بفوزه على اللاعب الأوكراني خومولا ارتيم، ثم الكازاخستاني شمشيف دينار وفي الدور قبل النهائي على الروماني رايكو اكسندرو.

وتوج بالمركزين الأول الذهبي والثاني لذلك الوزن المنتخب الروسي عن طريق محمد بك محمد بيكوف الذي هزم مواطنه أيوب خزالييف في ختام مباريات المجموعة.

وبتلك البرونزية احتل جودو الإمارات المركز الأول على مستوى الدول العربية المشاركة، والمركز الـ19 على مستوى الترتيب العام للبطولة التي ضمت 79 دولة من بينها 10 دول عربية، بينما تقدم المنتخب الروسي لصدارة الترتيب العام قبل ختام البطولة برصيد ثلاث ذهبيات وخمس فضيات وأربع برونزيات، ثم تلاه منتخب اليابان بذهبيتين، وفرنسا وبولندا والمجر وجورجيا في المركز الثالث برصيد ذهبية واحده.

وحرص رئيس اتحاد المصارعة والجودو محمد بن ثعلوب الدرعي على تهنئة بعثة منتخبنا للجودو المشارك قبل مغادرة صالة البطولة، مثمناً «جهود اللاعب المتطور فيكتور الذي حقق انتصارات متتالية عدة خلال ساعات معدودة، ما يبشر بتحقيق نتائج إيجابية خلال دورة طوكيو الأولمبية 2021، والتي تسبقها بطولة العالم في العاصمة المجرية بودابست الشهر المقبل».

وقال: «تابعنا باهتمام بطولة كازان غراند سلام الروسية للجودو التي سخر لها الاتحاد الروسي بالتعاون مع الاتحاد الدولي متطلبات النجاح كافة، وذلك قبل بطولة العالم في بودابست ودورة طوكيو التي يتطلع لها منتخبنا الذي أكد تصاعد رسمه البياني».

- نجم المنتخب فيكتور سكرتوف حقق أربعة انتصارات قوية في اليوم الثاني من نزالات مجموعة ضمت 44 لاعباً من أبرز المصنفين المتأهلين لدورة طوكيو 2021.

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