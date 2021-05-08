اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 08 مايو 2021

ليدز - توتنهام 15:30

مان سيتي - تشلسي 20:30

- ساوثهامبتون 23:15

- أتلتيكو مدريد 18:15

بلباو - أوساسونا 23:00

إنترميلان - سامبدوريا 20:00

فيورنتينا - لاتسيو 22:45

الدوري الألماني

البايرن - مونشغلادباخ 20:30

المقاولون - الإنتاج الحربي 23:30

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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