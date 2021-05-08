الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 08 مايو 2021
ليدز - توتنهام 15:30
مان سيتي - تشلسي 20:30
ليفربول - ساوثهامبتون 23:15
برشلونة - أتلتيكو مدريد 18:15
بلباو - أوساسونا 23:00
إنترميلان - سامبدوريا 20:00
فيورنتينا - لاتسيو 22:45
الدوري الألماني
البايرن - مونشغلادباخ 20:30
المقاولون - الإنتاج الحربي 23:30
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