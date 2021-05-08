اخبار الرياضه

الامارات | رونالدو يصارع إبراهيموفيتش على «مقعد الأبطال»

0 نشر
روما - أ.ف.ب 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يصارع إبراهيموفيتش على «مقعد الأبطال» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد المرحلة 35 من لكرة القدم غداً قمة نارية بين يوفنتوس الثالث بقيادة نجمه البرتغالي رونالدو، وضيفه ميلان الرابع بقيادة السويدي إبراهيموفيتش، في صراعهما على مركز مؤهل لمسابقة في الموسم المقبل. وخسر اليوفي لقبه لمصلحة الإنتر، بينما بات مهدداً بخسارة مقعد في الأبطال. وتقام المباراة في ضيافة ميلان بسان سيرو. وتتنافس خمسة أندية على ثلاثة مقاعد. وتتساوى أتالانتا ويوفنتوس وميلان برصيد 60 نقطة لكل منها، فيما يحتل نابولي المركز الخامس، متأخراً بفارق نقطتين، ولاتسيو المركز السادس بفارق خمس نقاط، ولكن مع مباراة مؤجلة.

وكان رونالدو قاد اليوفي للفوز على أودينيزي بفضل ثنائيته مقابل هدف للخصم، بينما يعتبر إيبرا القوة التهديفية الضاربة في ميلان.

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا