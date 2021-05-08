الامارات | رونالدو يصارع إبراهيموفيتش على «مقعد الأبطال»

شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يصارع إبراهيموفيتش على «مقعد الأبطال» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد المرحلة 35 من الدوري الإيطالي لكرة القدم غداً قمة نارية بين يوفنتوس الثالث بقيادة نجمه البرتغالي رونالدو، وضيفه ميلان الرابع بقيادة السويدي إبراهيموفيتش، في صراعهما على مركز مؤهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل. وخسر اليوفي لقبه لمصلحة الإنتر، بينما بات مهدداً بخسارة مقعد في الأبطال. وتقام المباراة في ضيافة ميلان بسان سيرو. وتتنافس خمسة أندية على ثلاثة مقاعد. وتتساوى أتالانتا ويوفنتوس وميلان برصيد 60 نقطة لكل منها، فيما يحتل نابولي المركز الخامس، متأخراً بفارق نقطتين، ولاتسيو المركز السادس بفارق خمس نقاط، ولكن مع مباراة مؤجلة.

وكان رونالدو قاد اليوفي للفوز على أودينيزي بفضل ثنائيته مقابل هدف للخصم، بينما يعتبر إيبرا القوة التهديفية الضاربة في ميلان.

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