الامارات | «هيئة تلفزيون الشارقة» يحقق لقب «شطرنج المؤسسات»

شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة تلفزيون الشارقة» يحقق لقب «شطرنج المؤسسات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت أول من أمس بطولة موظفي حكومة الشارقة للشطرنج بنسختها التاسعة على مستوى الهيئات والمؤسسات والدوائر الرسمية لحكومة الشارقة، والتي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة بالتعاون مع نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وبإشراف مجلس الشارقة الرياضي وفق ضوابط وإجراءات احترازية عالية المستوى تتماشى مع توجهات الدولة في الحد من جائحة كوفيد-19، وتراعي صحة وسلامة جميع المشاركين. وحققت «هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون» المركز الأول بالعلامة الكاملة.

شهد حفل الختام وتكريم الفائزين الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، والمهندس خليفة بن هدّة عضو اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، وعدد من المسؤولين والموظفين. وأسفرت نتائج البطولة التي شارك فيها 34 لاعباً ولاعبة من 19 دائرة ومؤسسة حكومية عن فوز عثمان إبراهيم سالم من هيئة تلفزيون الشارقة بالمركز الأول بخمس نقاط من خمس جولات، وحل ثانياً راشد جبريل موسى من هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة برصيد أربع نقاط، وثالثاً موافي محمود من منطقة الشارقة التعليمية.

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