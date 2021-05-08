الامارات | سعود المعلا: مرسوم تنظيم نادي الشارقة للشطرنج يدعم مكانته الدولية والقارية

شكرا لقرائتكم خبر عن سعود المعلا: مرسوم تنظيم نادي الشارقة للشطرنج يدعم مكانته الدولية والقارية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، أن المرسوم الصادر من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتنظيم العمل بنادي الشارقة للشطرنج، يُعد امتداداً لأمر سموه الصادر في عام 1979، عندما وجه بتأسيس النادي وافتتاحه رسمياً لخدمة ورعاية أبناء الشارقة من الفئات السنية كافة.

وقال الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، في تصريحات صحافية: «حرص صاحب السمو الحاكم على توفير كل ما من شأنه أن يفيد الشباب رياضياً وثقافياً، ورعاية الابناء في كافة مناطق إمارة الشارقة، إذ سعت إدارة النادي إلى ترجمة هذه التوجيهات لتصبح الشارقة منارة شطرنجية محلية وعالمية».

وأضاف: «إصدار هذا المرسوم يحفظ للنادي حقوقه القانونية وينظم الأسس الادارية، ويدعم من مكانة النادي دولياً وقارياً وعربياً ومحلياً، بعد ان أكد أبناء إمارة الشارقة تواجدهم على الخريطة الدولية وحققوا إنجازات شطرنجية تحسب لدولة الإمارات وللشارقة».

وتقدم رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، لدعمهما لمسيرة النادي.

وكان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، أصدر في وقت سابق، المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 2021م بشأن تنظيم نادي الشارقة الثقافي للشطرنج. ونص المرسوم على أن يُنشأ في الإمارة نادٍ مختص بشؤون لعبة الشطرنج والأنشطة الثقافية والمجتمعية يُسمى (نادي الشارقة الثقافي للشطرنج)، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته، يتبع المجلس الرياضي ويعمل تحت إشرافه.

في جانب آخر، شارك الحكم الدولي الإماراتي سلطان الطاهر مستشار اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي للشطرنج، في اجتماع اللجنة الفنية الدولية عن بعد. وأكد في تصريح صحافي أن الاجتماع ناقش المستجدات الفنية التي تخص اللعبة ومراجعة بعض لوائح البطولات.

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