الامارات | ترتيب الدوري الإماراتي بعد ختام الجولة قبل الأخيرة.. حسابات اللقب والهبوط

شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري الإماراتي بعد ختام الجولة قبل الأخيرة.. حسابات اللقب والهبوط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقترب الجزيرة من لقب دوري الخليج العربي بعدما بقي في صدارة الترتيب برصيد 54 نقطة بعد فوزه على العين بهدفين نظيفين، مبقياً الفارق بينه وبين بني ياس عند نقطة واحدة، قبل جولة واحدة من ختام المسابقة.

وسيلتقي الجزيرة في الجولة الأخيرة مع خورفكان "العاشر" فيما سيقابل بني ياس الوحدة "السابع" لتحديد هوية البطل.

وفي قاع الترتيب، بات حتا أول الهابطين، رسمياً، بعدما أصبح رصيده 12 نقطة وأصبحت بطاقة الهبوط الثانية بين عجمان والفجيرة ولكل منهما 15 نقطة، وسيتقابلان معاً في الجولة الأخيرة، فيما يمتلك الفجيرة أفضلية خوضه مباراة واحدة أقل "مؤجلة" سيلتقي فيها الوحدة.

وتالياً ترتيب الدوري بعد ختام الجولة 25 "قبل الأخيرة":

1- الجزيرة 54 نقطة

2- بني ياس 53 نقطة

3- الشارقة 48 نقطة

4- شباب الأهلي 47 نقطة

5- النصر 46 نقطة

6- العين 38 نقطة

7- الوحدة 36 نقطة

8- اتحاد كلباء 36 نقطة

9- الوصل 34 نقطة

10- خورفكان 25 نقطة

11- الظفرة 21 نقطة

12- الفجيرة 15 نقطة

13- عجمان 15 نقطة

14- حتا 12 نقطة

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