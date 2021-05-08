شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحتفل بمرور 100 عام على أول بطولة في تاريخه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحتفل نادي الزمالك اليوم بمرور 100 عام على تتويجه بأولى بطولاته الرسمية في تاريخ الكرة المصرية.

ففي السابع من شهر مايو عام 1921 نجح النادي في التتويج بلقب كأس مصر تحت مسماه القديم "كأس السلطان حسين كامل"، والذي أصبح بعدها كأس مصر.

وتعد بطولة كأس مصر إحدى أعرق وأقدم البطولات المحلية في الكرة المصرية والإفريقية، وكان للزمالك السبق في حصدها كأول الفرق المصرية.

وتعتبر بطولة كأس السلطان حسين كامل، هى أولى البطولات الرسمية التي أقيمت في مصر قبل بطولة الدوري المصري، وحقق الزمالك اللقب مرتين متتاليين عامي 1921 و1922.