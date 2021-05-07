الامارات | بالصور: علي خصيف يسحر العين بتصدي للتاريخ.. وبني ياس يؤجل حسم الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور: علي خصيف يسحر العين بتصدي للتاريخ.. وبني ياس يؤجل حسم الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد علي خصيف فريق الجزيرة لتحقيق فوزاً غالياً على العين بهدفين دون رد، الجمعة، في الجولة الـ 25 "قبل الأخيرة" من دوري الخليج العربي على استاد محمد بن زايد، ليحافظ "فخر أبوظبي" على صدارة الترتيب بوصول رصيده إلى 54 نقطة، بينما توقف رصيد "الزعيم" عند 38 نقطة في المركز السادس.

وتصدى "الأخطبوط" لركلة جزاء سددها التوغولي لابا كودجو قبل أن يحسم الصربي ميلوس كوسانوفيتش الهدف الثاني للجزيرة ويحسم اللقاء لـ "فخر أبوظبي" بانتظار الجولة الأخيرة التي سيخوض فيها الجزيرة مباراته مع خورفكان فيما يقابل مطارده بني ياس (53 نقطة) نظيره الوحدة لتحديد هوية بطل الدوري.

وسيطر الجزيرة على مجريات اللعب وكاد خليفة الحمادي أن يحرز الهدف الأول في توقيت مبكر من اللقاء، عندما لعب خلفان مبارك ركلة ركنية وحول الحمادي الكرة برأسه إلى جوار القائم (2).

ودخل العين أجواء اللقاء بعد مرور 15 دقيقة ولكن من دون خطورة على مرمى الجزيرة، بينما أهدر علي مبخوت فرصة لا تضيع من هجمة قادها الهولندي براندلي كواس الذي لعب كرة عرضية وسدد مبخوت الكرة فوق العارضة (29)، قبل أن يحرز علي مبخوت الهدف الأول في الدقيقة 33 عندما لعب عبدالله رمضان كرة جميلة إلى المالي عمر تراوري الذي مرر الكرة إلى مبخوت وسددها الأخير بهدوء في المرمى.

وفي الشوط الثاني أهدر عمر تراوري فرصة إضافة الهدف الثاني عندما انفرد بالمرمى وسدد الكرة ولكن خالد عيسى تألق وتصدى ببراعة للكرة (49)، وواصل عيسى تألقه وتصدى لانفراد آخر من علي مبخوت (54).

وفي الدقيقة 76 ارتفعت الإثارة بعدما حصل البرازيلي إيريك على ركلة جزاء عقب تعرضه للعرقلة من خليفة الحمادي ولكن علي خصيف تألق بالتصدي إلى تسديدة التوغولي لابا كودجو (78)، قبل أن يحرز الصربي ميلوس كوسانوفيتش الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة (81) لتنتهي المباراة بفوز الجزيرة.

الوحدة يُبعد النصر عن المقعد الاسيوي.. "مؤقتا"

فرط النصر في فوز كان في متناول أقدام لاعبيه، واكتفى بالتعادل الإيجابي مع الوحدة 2/2 على استاد شباب الأهلي في العوير لحساب الجولة 25 من دوري الخليج العربي، وهي النتيجة ذاتها التي انتهت عليها نتيجة مباراة الفريقين في الدور الأول.

وتقدم العميد بهدفين أولاً عن طريق فارس جمعة بالخطأ في مرماه (35)، ثم عزز تيغالي من تقدم فريقه بإضافة الهدف الثاني (44)، لكن السوري، عمر خريبين، نجح في تقليص الفارق قبل انتهاء الشوط الأول وتحديداً في الدقيقة (45+2).

وفي الشوط الثاني، تمكن السلوفيني، ماتافز من معادلة النتيجة في الدقيقة (80).

وتراجع النصر بعد تلك النتيجة إلى المركز الخامس برصيد 46 نقطة خلف شباب الأهلي الذي صعد للمركز الرابع بفارق نقطة.

وغابت الاثارة لفترات طويلة عن المباراة ولم تحضر الا مع الهدف الذي أسكنه فارس جمعه شباك فريقه، لتنقلب بعدها المواجهة إلى إثارة وندية من الفريقين خصوصاً في الشوط الثاني بفضل التغيرات التي أجراها، مدرب الوحدة الهولندي تين كات، بنزول إسماعيل مطر وماتافز، والتي منحت الأفضلية للعنابي الذي ضغط بضراوة حتى تمكن من تحقيق التعادل في وقت صعب من عمر اللقاء.

وتعاطف القائم مع النصر في الوقت المُحتسب بدلاً من ضربة رأس لعبها ماتافز، لتحرم الوحدة من انتصار مُحقق.

شباب الأهلي يحسم مواجهة الوصل في 38 دقيقة

حقق شباب الأهلي فوزا كبيرا بثلاثة أهداف نظيفة على الوصل خلال المواجهة التي جمعت الفريقين أمس الجمعة على استاد راشد بنادي شباب الأهلي في دبي ضمن الجولة قبل الأخيرة بدوري الخليج العربي لكرة القدم، إذ رفع شباب الأهلي رصيده إلى 47 نقطة فيما بقي الوصل عند نقطة 34 نقطة

أنهى شباب الأهلي الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف نظيفة سجلها كل من يوسف جابر" 12" من ركلة جزاء والبرازيلي كارلوس إدواردو 30" الذي سجل هدفا عالميا بعدما تلقى تمريرة رائعة سددها مباشرة في المرمى وأضاف حارب عبد الله الهدف الثالث " 38" .

قدم شباب الأهلي مباراة كبيرة وبدأ الأفضل في المباراة خاصة في الشوط الأول الذي تلاعب فيه بالإمبراطور الوصلاوي ليحسم اللقاء مبكرا لصالحه.

ورغم تفوقه الكبير في الشوط الأول الا أن شباب الأهلي تراجع في الشوط الثاني الذي لم يتمكن من خلاله شباب الأهلي من الوصول مجددا لشباك الوصل.

وأكمل الوصل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه عبد الرحمن صالح لتلقيه البطاقة الصفراء الثانية " 40".

بني ياس "المتحدي" ويؤجل حسم الدوري

رفع فريق بني ياس راية التحدي بفوزه الكبير فجر اليوم على مستضيفه الظفرة بخماسية نظيفة ليؤجل حسم لقب دوري الخليج العربي لكرة القدم بصورة رسمية للجولة الأخيرة التي سيخرج فيها لمقابلة الوحدة وهي المباراة التي قد تشهد تتويجه باللقب في حال خسارة او تعادل الجزيرة أمام منافسه خورفكان.

ومنح فوز "السماوي" الوصول إلى النقطة 53 في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة فقط خلف الجزيرة المتصدر برصيد 54 نقطة والذي كان قد فاز هو الآخر بصعوبة بالغة على ضيفه العين.

وأمطر لاعبو "السماوي" شباك مستضيفهم الظفرة بأربعة أهداف على مدار شوطي المواجهة، وقص الشريط جواو بيدرو د 12، غاستون سواريز د15، 18 عامر عبدالرحمن، نيكولاس خيمينيز د 52 وأحمد أبوناموس د89.

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