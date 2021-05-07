الامارات | بني ياس "المتحدي" يؤجل حسم الدوري للجولة الأخيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس "المتحدي" يؤجل حسم الدوري للجولة الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفع فريق بني ياس راية التحدي بفوزه الكبير فجر اليوم على مستضيفه الظفرة بخماسية نظيفة ليؤجل حسم لقب دوري الخليج العربي لكرة القدم بصورة رسمية للجولة الأخيرة التي سيخرج فيها لمقابلة الوحدة وهي المباراة التي قد تشهد تتويجه باللقب في حال خسارة او تعادل الجزيرة أمام منافسه خورفكان.

ومنح فوز "السماوي" الوصول إلى النقطة 53 في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة فقط خلف الجزيرة المتصدر برصيد 54 نقطة والذي كان قد فاز هو الآخر بصعوبة بالغة على ضيفه العين.

وأمطر لاعبو "السماوي" شباك مستضيفهم الظفرة بأربعة أهداف على مدار شوطي المواجهة، وقص الشريط جواو بيدرو د 12، غاستون سواريز د15، 18 عامر عبدالرحمن، نيكولاس خيمينيز د 52 وأحمد أبوناموس د89.

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