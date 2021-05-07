الامارات | تعليق جميع المباريات والأنشطة الرياضية في تونس بسبب الحجر الصحي

شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق جميع المباريات والأنشطة الرياضية في تونس بسبب الحجر الصحي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت السلطات التونسية تعليق جميع المباريات الرسمية والأنشطة الرياضية، باستثناء المباريات الدولية بسبب الحجر الصحي الشامل.

وكانت الحكومة التونسية قد أعلنت أمس، عن حجر صحي شامل بدءا من يوم الأحد التاسع من مايو حتى يوم 16 من نفس الشهر للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويبدأ تعليق مباريات الدوري الممتاز بدءا من يوم العاشر من مايو، بعد اجراء مباريات الجولة 25 يوم الأحد المقبل.

واستثنت وزارة الشباب والرياضة من القرار المباريات والمسابقات الدولية الرسمية المتعلقة بالمنتخبات الوطنية أو الأندية.

ويواجه الصفاقسي يوم 16 من الشهر الجاري على ملعبه فريق شبيبة القبائل الجزائري في ذهاب دور الثمانية من مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية).

وأوضحت الوزارة أن تدريبات الأندية والمنتخبات الوطنية والرياضيين المؤهلين لمنافسات قارية ستخضع إلى ترخيص مسبق.

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