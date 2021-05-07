الامارات | رسمياً.. حتا أول الهابطين إلى دوري «الهواة»

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. حتا أول الهابطين إلى دوري «الهواة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح فريق حتا أول الهابطين من مسابقة دوري الخليج العربي لكرة القدم رغم فوزه الكبير على اتحاد كلباء برباعية نظيفة، اليوم الجمعة، على استاد حمدان بن راشد آل مكتوم في دبي ضمن الجولة قبل الأخيرة من السابقة، في لقاء تألق فيه لاعبو «الاعصار» لكن الحظ لم يخدمهم في خسارة منافسهم الفجيرة الذي تعادل أمام خورفكان من دون أهداف.

وكانت خسارة حتا في الجولة الماضية أمام الشارقة صفر-3 بمثابة الضربة القوية لأمله في رحلة البقاء، إذ إن فوزه في لقاء الجمعة على «النمور» رفع رصيده إلى 12 نقطة قبل الجولة الأخيرة التي سيقابل فيها فريق العين، لكن الفوز على «الزعيم» لن يشفع أيضاً بالبقاء.

ومع النقاط الـ 12 التي حصدها حتا، سيكون أعلى سقف من النقاط يمكن الحصول عليه هو 15 نقطة مع تبقي جولة واحدة على الختام، وهو العدد نفسه من النقاط الذي يمتلكه منافساه المباشران الفجيرة وعجمان، ولدى كليهما مواجهة مباشرة في الجولة الأخيرة، وفي حال انتهت نتيجتها على أقل تقدير بالتعادل سيرتفع رصيد كليهما إلى 16 نقطة وهو الرصيد الذي لا يمكن لحتا الوصول إليه، بينما يضمن الفائز البقاء، في حين يرافق الخاسر «الإعصار».

وبالعودة للمباراة فقد قدم فريق حتا مستوى مميز على مدار الشوطين وكان الطرف الأفضل خلال اللقاء وسيطر على مجريات اللقاء، وقص شريط الأهداف بواسطة مدافعه ميرال في الدقيقة 27، وفي الشوط الثاني أكمل تفوقه بعدما سجل الهدف الثاني من ركلة جزاء بواسطة البرازيلي جوناتاس في الدقيقة 64، وأضاف الأوزبكي دوستونبيك خامداموف الهدف الثالث في الدقيقة 69، وعاد ميرال وسجل الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 80، ليرفع الفريق رصيده إلى 15 نقطة في حين تجمدت نقاط اتحاد كلباء عند 36.

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