شكرا لقرائتكم خبر عن القمة 122.. تغييرات في تشكيل الزمالك أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ستشهد مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، تغييرات في تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء عن التشكيل الذي خاض به مباراة القمة الأخيرة، التي انتهت بفوز الأهلي بهدفين نظيفين.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي الإثنين المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.

ويبحث الفريق الأبيض عن تحقيق الفوز على المارد الأحمر، لكي يحافظ على صدارة جدول الدوري.

ومن المنتظر أن تشهد مباراة القمة، ظهور بعض اللاعبين في التشكيل الأساسي لم يتواجدوا منذ البداية في مباراة القمة الأخيرة والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.

واستقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض على الدفع بالظهير الأيسر محمد عبدالشافي منذ بداية المباراة على حساب أحمد فتوح، وذلك بعد تماثله للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا.

كما سيعتمد الجهاز الفني للأبيض على الحارس محمد عواد، بشكل أساسي بعد ظهوره بمستوى جيد في مباراتي بيراميدز وسموحة، بالإضافة إلى المغربي حميد أحداد.

وكان الزمالك حقق الفوز في الجولة الماضية على حساب سموحة، بهدفين مقابل هدف.

ويحتل الفريق الأبيض صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 44 جمعها من الفوز في 13 مباراة وتعادل في 5 لقاءات وتعرض للهزيمة في مباراتين، أحرز لاعبوه 35 هدفًا وتلقت شباكه 13 غيرها.