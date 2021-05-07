شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس اختيار حكم القمة: الأهلي يرفض «عادل».. والزمالك يتحفظ على «عمر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علمت «المصري اليوم» أن هناك صراع شرس بين الثنائي أمين عمر ومحمد عادل، داخل لجنة الحكام برئاسة وجيه أحمد، لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل في الدوري الممتاز.

وفي الوقت الذي اعترض فيه مسئوولو الأهلي على إسناد المباراة إلى محمد عادل باعتبار أنه أدار مواجهة الجونة التي تعادل فيها الأحمر مؤخرا، فإن مسؤولو الزمالك تحفظوا على إسناد مواجهة القمة إلى أمين عمر نظرا لانتمائه إلى الأهلي وصداقة والده محمد عمر لاعب إسكو الأسبق بمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

بينما استقرت اللجنة على الثنائي هاني عبدالفتاح ويوسف السنباطي ليكونا مساعدين في مباراة القمة.