شكرا لقرائتكم خبر عن نيوكاسل يُسقط ليستر سيتي برباعية في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق نيوكاسل يونايتد فوزًا كبيرًا على حساب نظيره ليستر سيتي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب كينج باور، ضمن منافسات الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج".

سجل أهداف نيوكاسل جوزيف ويلوك في الدقيقة 22، وبول دوميت 34، وكالوم ويلسون 64 و73، فيما سجل هدفي ليستر مارك ألبرايتون في الدقيقة 80 وكيليتشي إيهيناتشو في الدقيقة 87، لينتهي اللقاء بفوز نيوكاسل 4-2.

بهذا الفوز رفع نيوكاسل رصيده إلى النقطة 39 في المركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد ليستر عند النقطة 63 في المركز الثالث.