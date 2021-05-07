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الهلال يكتسح الشباب بخماسية في الدوري السعودي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الهلال على الشباب بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، على استاد الأمير خالد بن سلطان، ضمن مباريات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير السعودي.

سجل بافيتيمبي جوميز هدفين، وهدف لـ لوشيينو فييتو، وناصر الدوسري، ومحمد كنو، فيما سجل فابيو مارتينيز هدف الشباب الوحيد.

الفوز رفع رصيد الهلال إلى 51 نقطة منفردا بصدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد الشباب عند 48 نقطة في المركز الثاني.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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