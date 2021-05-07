شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يكتسح الشباب بخماسية في الدوري السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الهلال على الشباب بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، على استاد الأمير خالد بن سلطان، ضمن مباريات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي.

سجل بافيتيمبي جوميز هدفين، وهدف لـ لوشيينو فييتو، وناصر الدوسري، ومحمد كنو، فيما سجل فابيو مارتينيز هدف الشباب الوحيد.

الفوز رفع رصيد الهلال إلى 51 نقطة منفردا بصدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد الشباب عند 48 نقطة في المركز الثاني.