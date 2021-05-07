شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس يطالب «مجلي» بإغلاق ملف عروض الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، من محمد مجلي، لاعب خط وسط الفريق، بإغلاق ملف العروض، والتركيز مع الفريق في الفترة المقبلة.

وارتبط اسم محمد مجلي في الأيام الماضية، بالانتقال إلى أي من ناديي الأهلي أوالزمالك، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك بعد المستوى المميز الذي يُقدمه اللاعب مع الفريق منذ الموسم الماضي.

وعقد عماد النحاس، جلسة مع مجلي، طالبه خلالها بإغلاق ملف العروض في الفترة الحالية والتركيز مع الفريق في المواجهات المقبلة، في مسابقة الدوري الممتاز، حتى يستطيع الابتعاد عن شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

وأكد النحاس، للاعب المقاولون، أن إدارة النادي برئاسة المهندس محسن صلاح، لن تناقش ملف رحيله إلا مع نهاية الموسم الجاري، والاطمئنان على موقف الفريق في جدول الدوري.