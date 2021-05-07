عماد النحاس يطالب «مجلي» بإغلاق ملف عروض الأهلي والزمالك

شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس يطالب «مجلي» بإغلاق ملف عروض الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، من محمد مجلي، لاعب خط وسط الفريق، بإغلاق ملف العروض، والتركيز مع الفريق في الفترة المقبلة.
وارتبط اسم محمد مجلي في الأيام الماضية، بالانتقال إلى أي من ناديي الأهلي أوالزمالك، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك بعد المستوى المميز الذي يُقدمه اللاعب مع الفريق منذ الموسم الماضي.
وعقد عماد النحاس، جلسة مع مجلي، طالبه خلالها بإغلاق ملف العروض في الفترة الحالية والتركيز مع الفريق في المواجهات المقبلة، في مسابقة الدوري الممتاز، حتى يستطيع الابتعاد عن شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.
وأكد النحاس، للاعب المقاولون، أن إدارة النادي برئاسة المهندس محسن صلاح، لن تناقش ملف رحيله إلا مع نهاية الموسم الجاري، والاطمئنان على موقف الفريق في جدول الدوري.