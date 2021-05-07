شكرا لقرائتكم خبر عن سيميوني: مواجهة برشلونة صعبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد أن مواجهة برشلونة المقرر إقامتها غدا السبت في الدوري الإسباني، ضمن المنافسة على لقب الليجا خلال الموسم الجاري صعبة.

ويتصدر أتلتيكو مدريد قمة الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة ويأتي برشلونة في المركز الثالث برصيد 74 نقطة.

كان الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، قد أعلن قائمة فريقه لمواجهة برشلونة، على ملعب كامب نو، ضمن مباريات الجولة 35 للدوري الإسباني.

وشهدت قائمة أتلتيكو تواجد الأوروجواياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة السابق، والذي سيعود إلى كامب نو لأول مرة، منذ رحيله عن النادي الكتالوني الصيف الماضي.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: أوبلاك، جربيتش.

وفي الدفاع: سافيتش، فيرساليكو، تريبير، هيرموسو، لودي، خيمينيز، فيليبي.

وفي الوسط: كوندوجبيا، توريرا، يورينتي، هيريرا، ساؤول، كوكي، كاراسكو، فيتولو، ليمار.

وفي الهجوم: سواريز، فيليكس، موسى ديمبلي، أنخيل كوريا.