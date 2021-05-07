شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو ينتظر رقمًا مميزًا مع يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو إلى تسجيل هدفه رقم 100 بقميص يوفنتوس في جميع المسابقات، عندما يستضيف نظيره فريق ميلان في المواجهة المرتقبة بين الفريقين، المقرر لها في التاسعة إلا الربع من مساء بعد غدٍ الأحد، في قمة مباريات الجولة الـ35 من الدوري الإيطالي.

وسجل النجم البرتغالى رونالدو 99 هدفا حتى الآن بقميص اليوفى في جميع المسابقات خلال 129 مباراة، بواقع 14 هدفا في دورى أبطال أوروبا، 79 هدفا في الدوري الإيطالي، 4 أهداف في كأس إيطاليا وهدفين في كأس السوبر الإيطالي.

ويطمح النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو في الوصول إلى هدفه المئوى بقميص يوفنتوس خلال مواجهة ميلان، المقرر لها مساء بعد غدٍ الأحد في الجولة الـ35 من منافسات الكالتشيو.