شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر مقرب من اللاعب: محمد صلاح لم يتلق عرضًا رسميًا من تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مصدر مقرب من محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، أن الفرعون المصري لم يتلق عرضا رسميا من تشيلسي الإنجليزي بعدما تردد مؤخرا أن توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي يرغب في ضم «مو» خلال الموسم المقبل.

وقال المصدر إن اللاعب لم يفكر نهائيا في العروض المغرية التي تلقاها خلال الفترة الماضية.

كانت صحيفة «بيلد» الألمانية قد ذكرت أن توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي وضع قائمة لضمها لصفوف الفريق الإنجليزي، تضم مهاجم إنتر ميلان روميلو لوكاكو، وهداف بوروسيا دورتموند إيرلينج هالاند، ومحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وسبق لصلاح أن انضم إلى تشيلسي في يناير 2014 مقابل 11 مليون إسترليني، لكنه لعب 19 مباراة فقط بكافة المسابقات، أحرز خلالها هدفين، قبل أن ينضم إلى فيورنتينا ومن ثم روما، وتحول صلاح إلى واحد من ألمع نجوم الكرة في أوروبا، لا سيما بعد انضمامه إلى ليفربول عام 2017.

وينتهي عقد صلاح الحالي مع ليفربول بعد عامين، لكنه من غير المرجح أن يضع تشيلسي ضمن خياراته حال قرر الرحيل عن الريدز.