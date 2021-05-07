شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يعلن موقفه من صفقة الأهلي المنتظرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مسؤولو نادي إنبي عدم تفعيل بند شراء كريم فؤاد، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم، من نادي النجوم في نهاية الموسم الجاري.

وتنتهي إعارة كريم فؤاد مع نادي إنبي في نهاية الموسم الجاري، ويحق للنادي البترولي شراؤه بشكل نهائي مقابل 15 مليون جنيه.

وقرر مسؤولو النادي البترولي عدم تفعيل بند شراء اللاعب، بسبب المقابل المادي الكبير المنصوص عليه في عقد الإعارة، خاصة في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي في الفترة الماضية.

وظهر اللاعب صاحب الـ21 عامًا بمستوى مميز للغاية مع فريق إنبي هذا الموسم والموسم الماضي، وهو ما جعله محط أنظار العديد من الأندية على رأسها الأهلي، خاصة في ظل إجادة اللاعب اللعب في أكثر من مركز، على رأسها الظهير الأيمن والأيسر والجناح.