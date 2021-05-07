شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يكلف شيكابالا بمهام خاصة في القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على الدفع بمحمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الوسط المهاجم وقائد الفريق من بداية اللقاء في التشكيل الأساسي للأبيض خلال مواجهة القمة أمام الأهلي في القمة التي ستقام بينهما الإثنين المقبل.

وكلف كارتيرون الفهد الأسمر بمهام خاصة خلال مواجهة الأهلي المقبلة، وتركزت تدريبات الفريق الأبيض على التسديد من خارج منطقة الجزاء التي أجاد فيها شيكابالا بشكل متميز.