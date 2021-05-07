شكرا لقرائتكم خبر عن فرمان من أبوجريشة بشأن رحيل المحمدي ومجدي عن الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض على أبو جريشة، رئيس اللجنة الفنية بنادي الإسماعيلي، فكرة بيع المدافع باهر المحمدي والجناح الأيمن عبدالرحمن مجدي، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأبلغ على أبوجريشة، مسؤولي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، رفضه بيع باهر المحمدي وعبدالرحمن مجدي لأي من أندية الدوري المصري خلال الميركاتو الصيفي المقبل، مهما كانت الإغراءات المالية، وذلك حتى يستطيع النادي المنافسة على البطولات في المواسم المقبلة، مع تدعيم الفريق بصفقات قوية.

وهدد رئيس اللجنة الفنية بالدراويش بتقديم استقالته من منصبه، حال بيع أي من القوام الأساسي للفريق في الفترة المقبلة، نظرًا لاحتياج النادي لخدمات جميع اللاعبين.

وجاءت تهديدات أبوجريشة، بعد الأنباء التي ترددت في الأيام الماضية عن موافقة إدارة الإسماعيلي على بيع باهر المحمدي للنادي الأهلي، وعبدالرحمن مجدي إلى نادي بيراميدز، في الموسم المقبل.