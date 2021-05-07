شكرا لقرائتكم خبر عن فرمان من أبوجريشة بشأن رحيل المحمدي ومجدي عن الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض على أبو جريشة، رئيس اللجنة الفنية بنادي الإسماعيلي، فكرة بيع المدافع باهر المحمدي والجناح الأيمن عبدالرحمن مجدي، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأبلغ على أبوجريشة، مسؤولي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، رفضه بيع باهر المحمدي وعبدالرحمن مجدي لأي من أندية الدوري المصري خلال الميركاتو الصيفي المقبل، مهما كانت الإغراءات المالية، وذلك حتى يستطيع النادي المنافسة على البطولات في المواسم المقبلة، مع تدعيم الفريق بصفقات قوية.
وهدد رئيس اللجنة الفنية بالدراويش بتقديم استقالته من منصبه، حال بيع أي من القوام الأساسي للفريق في الفترة المقبلة، نظرًا لاحتياج النادي لخدمات جميع اللاعبين.
وجاءت تهديدات أبوجريشة، بعد الأنباء التي ترددت في الأيام الماضية عن موافقة إدارة الإسماعيلي على بيع باهر المحمدي للنادي الأهلي، وعبدالرحمن مجدي إلى نادي بيراميدز، في الموسم المقبل.