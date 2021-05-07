شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة موسيماني مع حسين الشحات قبل القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعقد جلسة خاصة مع حسين الشحات لاعب الفريق الأحمر.

وطلب المدرب الجنوب أفريقي من الشحات التركيز في الفترة المقبلة وعدم الالتفات للانتقادات التي يتعرض لها في الفترة الماضية بعد تراجع مستواه.

وأكد المدير الفني للشحات ثقة الجهاز الفني الكاملة فيه وفي قدراته وأنه واحد من العناصر المهمة في الفريق الأحمر التي يعول عليها في تشكيله.

وأبلغ موسيماني، حسين الشحات بأن الجهاز الفني بالكامل يأمل في استعادة اللاعب لمستواه بداية من مباراة القمة أمام الزمالك.