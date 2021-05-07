شكرا لقرائتكم خبر عن موعد وملعب نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يترقب عشاق الساحرة المستديرة نهائي دورى أبطال أوروبا المقرر أن يجمع بين فريقي مانشستر سيتي وتشيلسي في نهائي البطولة المرتقب الذي يحظى بنسبة مشاهدة عالية من متابعي كرة القدم في مختلف الدول.

ويبحث الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى وخدمات الإنترنت عن موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في نهائي البطولة، فضلا عن المدينة التي تستضيف نهائي دورى أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد أعلن سابقا عن موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بأنها ستكون يوم 29 مايو الجاري بمدينة إسطنبول التركية وتحديدا على ملعب أتاتورك الأوليمبي عند التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وكانت حالة من الغموض اكتنفت ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي في إسطنبول بعد أن وضعت الحكومة البريطانية تركيا على القائمة الحمراء للسفر.

وقال وزير النقل البريطاني جرانت شابس إن السفر إلى دول القائمة الحمراء غير مسموح به باستثناء الظروف الاستثنائية ويتعين على أي شخص عائد من دولة مدرجة على هذه القائمة دفع تكاليف الحجر الصحي الإجباري في الفندق.

وقال شابس، الذي زاد احتمالات نقل المباراة إلى إنجلترا: «هذا يعني أن الجماهير يتعين عليها عدم السفر إلى تركيا».

وأضاف: «الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يجري مناقشات مع الاتحاد الأوروبي (يويفا). نحن منفتحون على استضافة المباراة، لكن القرار في النهاية بيد يويفا».