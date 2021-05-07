شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة غد .. أرقام محمد صلاح أمام ساوثهامبتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد ليفربول لمواجهة ساوثهامبتون في التاسعة والربع من مساء غدا السبت، على ملعب آنفيلد، في الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي.

ويعد فريق ساوثهامبتون هو الضحية الثانية المفضلة للنجم المصري بعد فريق واتفورد، حيث نجح محمد صلاح في هز شباك فريق ساوثهامبتون بـ7 أهداف، خلال 7 مباريات.

ويحتل محمد صلاح وصافة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 20 هدفا، وبفارق هدف وحيد عن المتصدر هاري كين نجم توتنهام هوتسبير.