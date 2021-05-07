شكرا لقرائتكم خبر عن «الملك» يحيل بطاقة الهبوط الثانية لمباراة فاصلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: عصام هجو

أحال الشارقة بطاقة الهبوط الثانية بين عجمان والفجيرة إلى مباراة فاصلة، بعد فوزه الكبير على عجمان 3-صفر، الجمعة، في المرحلة الـ25 قبل الأخيرة من دوري الخليج العربي.

وسجل عبدالرحمن ركان (60 بالخطأ في مرماه) هدف الشارقة الأول، قبل أن يضيف النجم البرازيلي إيجور كورنادو الذي شارك في الشوط الثاني هدفين، الأول من ركلة حرة رائعة وضعها بعيداً عن متناول الحارس علي الحوسني في الدقيقة 71، والثاني من تسديدة لولبية بعيدة في الدقيقة 75.

ورفع الشارقة رصيده في المركز الثالث المؤهل للمشاركة في دوري أبطال آسيا إلى 48 نقطة، وبقي عجمان في المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة وبفارق المواجهات المباشرة عن الفجيرة الثالث عشر، حيث ستكون مباراة الفريقين في الجولة الأخيرة فاصلة لتحديد الهابط الثاني بعد حتا إلى دوري الدرجة الأولى.

وكان الفجيرة تعادل مع خورفكان صفر-صفر، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة، وتبقى له مباراة مع عجمان، وثانية مؤجلة مع الوحدة.

وستكون مباراة الفجيرة وعجمان حاسمة، حيث إن الفائز بينهما سيضمن البقاء رسمياً.