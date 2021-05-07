شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد كلباء يحتفي بالعاملين والإداريين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء:”الخليج 365”

أقام نادي اتحاد كلباء حفل تكريم لإداريي وموظفي النادي، تقديراً لجهودهم طوال الموسم التي انعكست بصورة إيجابية على مختلف الأنشطة والفرق الرياضية.

حضر الحفل الدكتور خالد سيف الزعابي، رئيس مجلس الإدارة، وسعيد خلفان المزروعي نائب الرئيس، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة وكافة العاملين بالنادي.

وأكد خالد الزعابي حرص إدارة النادي على تكريم العاملين تقديراً لدورهم الإيجابي سواء في العمل الإداري أو الفني أو من خلال وقوفهم خلف الفرق الرياضية وتوفيرهم لكل الاحتياجات، من أجل تحقيق النتائج المرضية والإنجازات المشرفة.

و عبر سعيد خلفان المزروعي، نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الفعاليات عن سعادته بهذا التجمع الذي ينمي روح الولاء والتعاون بين الإداريين والعاملين بالنادي، وقدّم الشكر إلى الدكتور خالد الزعابي على هذه اللفتة الطيبة التي ستنعكس بشكل إيجابي على سير العمل بالنادي.

وأثنى العاملون بالنادي على المبادرة الطيبة، والتي تعبر بصدق عن الروح الطيبة والتلاحم والتعاون الذي يربط بين جميع عناصر النادي ومجلس الإدارة.