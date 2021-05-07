شكرا لقرائتكم خبر عن «يويفا» يتوعد الريال وبرشلونة ويوفنتوس بعقوبات قاسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خصم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) 5% من عائدات الأندية الأوروبية الـ9، التي أعلنت انسحابها الرسمي من بطولة الدوري الأوروبي (السوبر) لمدة موسم واحد، أما الأندية الـ3 المتبقية وهي ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس فقد توعدها بعقوبات مشددة.

وبحسب بيان للاتحاد الأوروبي، ستخضع أندية أرسنال وتشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبر الإنجليزية، وميلان وإنتر ميلان الإيطاليان، وأتلتيكو مدريد الإسباني، لحجز 5% من الإيرادات التي كانت ستحصل عليها من المسابقات الأوروبية لموسم واحد.

أما الأندية الـ3 المتبقية، وهي ريال مدريد وبرشلونة من إسبانيا، ويوفنتوس من إيطاليا، فستواجه عقوبات مشددة يعلنها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قريباً، بعد إحالتها للهيئات التأديبية المختصة.