بطولة فرنسا: توفان سيترك مرسيليا وينضم إلى تيغريس المكسيكي

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مرسيليا: سينضمّ مهاجم مرسيليا فلوريان توفان بطل العالم 2018 في صفوف منتخب فرنسا، إلى نادي تيغريس المكسيكي الموسم المقبل كما أعلن الأخير على حسابه على تويتر الجمعة.

وقال النادي المكسيكي "أسلوب تيغريس هو دائما الايمان بأن كل شيء ممكن. مرحبا بفلوريان توفان" وارفق ذلك بشريط فيديو لابرز اللقطات الناجحة لمهاجمه الجديد في صفوف مرسيليا.

ويظهر توفان في نهاية الفيديو وهو يحمل قميص ناديه الجديد باللونين البرتغالي والازرق، وتمنى "حظا سعيدا" لزملائه الجدد المدعوين الى خوض مباراة ضد اطلاس غوادالاخارا السبت.

ينتهي عقد توفان مع مرسيليا في 30 حزيران/يونيو المقبل وبالتالي يستطيع الانتقال إلى أي ناد مقابل صفقة حرة. وكان توفان انضم الى مرسيليا عام 2013 ويدافع عن الوانه منذ ذلك التاريخ، باستثناء فترة ستة اشهر امضاها في صفوف نيوكاسل الانكليزي موسم 2015-2016.

وكان توفان اجرى مفاوضات مع مرسيليا لتجديد عقده في صفوفه في الاسابيع الاخيرة لكنها لم تتكلل بالنجاح.

وسينضم توفان في صفوف تيغريس إلى مواطنه بيار اندري جينياك المنتقل اليه من مرسيليا أيضا عام 2015.