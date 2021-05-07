جائزة إسبانيا الكبرى: مرسيدس يهيمن على التجارب الحرة

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مونتميلو: هيمن فريق مرسيدس بطل العالم الجمعة على التجارب الحرة لجائزة إسبانيا الكبرى، المرحلة الرابعة من بطولة العالم للفورمولا واحد.

وفرض الفنلندي فالتيري بوتاس سيطرته على الفترة الاولى، لكن زميله البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم تألق بشكل كبير في الفترة الثانية بإحرازه المركز الأول مع أسرع توقيت في الفترتين بزمن 1:18.170 دقيقة، بفارق 139 بالألف من الثانية عن بوتاس.

وجاء سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو ثالثا، فيما جاء المنافس الرئيسي لهاميلتون هذا الموسم سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن تاسعا.

وقال هاميلتون الساعي لتحقيق انطلاقته المئة في التجارب الرسمية والفوز الثالث هذا العام "لقد كانت بداية جيدة لعطلة نهاية الأسبوع والحلبة رائعة، تبدو المنافسة قوية، لكن يبدو أننا حققنا إيقاعًا جيدا هنا".

وأضاف السائق البريطاني "بمجرد أن نحلل هاتين الفترتين، نأمل أن يكون لدينا إعداد أفضل ليوم غد".

ويتصدر هاميلتون الترتيب العام في بطولة العالم بفارق ثماني نقاط عن فرستابن .

ويسعى هاميلتون لتحقيق فوزه الخامس توالياً في كاتالونيا منذ عام 2017 والسادس في مسيرته بعد فوز أوّل في عام 2014 ليعادل الرقم القياسي بحوزة الاسطورة الالماني ميكايل شوماخر (6)، حيث شاهد العلم المرقط في المركز الأوّل في ثلاثة سباقات توالياً من انتصاراته الاربعة الاخيرة بعد انطلاقه من الصدارة.

وكان فيرستابن في طريقه الى من معادلة أسرع توقيت لهاميلتون في منتصف محاولته الأخيرة لكنه تباطأ في المنعطف العاشر.

وحل فيرستابن في المركز الثاني في الفترة الأولى بزمن 1:18.537 دقيقة (من 19 لفة) أمام هاميلتون الثالث (1.18.627 دقيقة من 22 لفة)، وتاسعا في الفترة الثانية بزمن 1:18.785 دقيقة (من أصل 26 لفة)

وقال فيرستابن "عموما، أعتقد أن يومنا كان جيدا وأن سيارتنا كانت تنافسية جدا"، مضيفا "خرجت قليلا عن الحلبة في المنعطف العاشر خلال لفتي السريعة في الفترة الثانية ولكن ليس هناك شيء مأساوي يمكن استخلاصه من هاتين الفترتين".

الترتيب في الفترة الأولى:

فالتيري بوتاس (فنلندا/مرسيدس) 1:18.504 (25 عدد اللفات)

ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:18.537 (19)

لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:18.627 (22)

لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:18.944 (24)

شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:18.996 (25)

كارلوس ساينس (اسبانيا/فيراري) 1:19.020 (22)

بيار غاسلي (فرنسا/ألفاتاوري) 1:19.062 (26)

سيباستيان فيتل (المانيا/أستون مارتن) 1:19.234 (24)

سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:19.349 (17)

لانس سترول (كندا/أستون مارتن) 1:19.429 (25)

يوكي تسونودا (اليابان/ألفاتاوري) 1:19.669 (22)

استيبان أوكون (فرنسا/ألبين) 1:19.681 (25)

انتونيو جوفيناتسي (ايطاليا/ألفا روميو) 1:19.694 (23)

دانيال ريكياردو (استراليا/ماكلارين) 1:19.732 (24)

فرناندو ألونسو (اسبانيا/ألبين) 1:19.950 (25)

نيكولاس لطيفي (كندا/وليامس) 1:20.270 (25)

روي نيساني (اسرائيل/وليامس) 1:20.700 (23)

ميك شوماخر (المانيا/هاس) 1:20.766 (23)

روبرت كوبيتسا (بولندا/ألفا روميو) 1:21.887 (13)

نيكيتا مازيبين (روسيا/هاس) 1:21.976 (22)

الترتيب في الفترة الثانية:

لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:18.170 (32 عدد اللفات)

فالتيري بوتاس (فنلندا/مرسيدس) 1:18.309 (31)

شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:18.335 (28)

استيبان أوكون (فرنسا/ألبين) 1:18.466 (29)

فرناندو ألونسو (اسبانيا/ألبين) 1:18.518 (30)

بيار غاسلي (فرنسا/ألفاتاوري) 1:18.593 (32)

يوكي تسونودا (اليابان/ألفاتاوري) 1:18.619 (30)

كارلوس ساينس (اسبانيا/فيراري) 1:18.674 (30)

ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:18.785 (26)

سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:18.918 (23)

سيباستيان فيتل (المانيا/أستون مارتن) 1:18.947 (30)

لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:19.092 (28)

انتونيو جوفيناتسي (ايطاليا/ألفا روميو) 1:19.122 (29)

لانس سترول (كندا/أستون مارتن) 1:19.134 (29)

دانيال ريكياردو (استراليا/ماكلارين) 1:19.195 (28)

كيمي رايكونن (فنلندا/ألفا روميو) 1:19.213 (30)

جورج راسل (بريطانيا/وليامس) 1:19.957 (29)

نيكولاس لطيفي (كندا/وليامس) 1:20.046 (26)

ميك شوماخر (المانيا/هاس) 1:20.326 (30)

نيكيتا مازيبين (روسيا/هاس) 1:20.753 (27)