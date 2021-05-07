دوري أبطال أوروبا: إنكلترا جاهزة لاستضافة النهائي بعد منعها السفر إلى تركيا

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لندن: أعلنت الحكومة البريطانية الجمعة، بأنها جاهزة لاستضافة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي تجمع بين فريقين إنكليزيين هما مانشستر سيتي وتشلسي، بعد قرارها منع السفر إلى تركيا جراء جائحة كوفيد-19، حيث كانت مباراة القمة مقررة في اسطنبول في29 ايار/مايو الحالي.

وقال وزير المواصلات غرانت شابس بان المملكة المتحدة في مؤتمر صحافي في "داونينغ ستريت" "منفتحة جدا لاستضافة نهائي" المسابقة.

واضاف "يتعين علينا وضع تركيا على اللائحة الحمراء، وسيكون لهذا الامر انعكاسات اولها عدم قدرة انصار كل من تشلسي ومانشستر سيتي الذهاب الى اسطنبول في ما يتعلق بدوري الابطال. استطيع أن اقول لكم أن الاتحاد الانكليزي كان قد بدأ مشاوراته مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن هذا الموضوع. نحن منفتحون لاحتضان النهائي لكن القرار يعود الى الاتحاد الاوروبي. لكن بما ان المباراة النهائية تجمع فريقين من انكلترا نود معرفة رأي ويفا بهذا الموضوع".

واضاف "بطبيعة الحال، حققت المملكة المتحدة نجاحات في استضافة المباريات الكروية بحضور الجمهور وبالتالي نحن في وضعية جيدة للقيام بذلك".

وبلغ مانشستر سيتي النهائي القاري للمرة الاولى في تاريخه بفوزه على باريس سان جرمان الفرنسي ذهابا وايابا 2-1 و2-صفر تواليا، في حين تخطى تشلسي ريال مدريد الاسباني بتعادله معه على أرضه 1-1 وفوزه عليه إيابا في لندن 2-صفر.