الخليج 365 يكشف.. الأهلي يخطط لشكوى "لجنة مجاهد" للفيفا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أنهى النادي الأهلي اجتماعه الطارئ اليوم الجمعة بإصدار بيان حول التمسك باستقدام حكام أجانب، لكن لم يكن الأمر قاصراً على ما ورد في البيان فحسب.

وكشف مصدر لـ"الخليج 365" أن الاجتماع يعد مفتوحاً بمتابعة مستمرة بين أعضاء مجلس الإدارة الأحمر حول استقدام الحكام الأجانب خاصة قبل مواجهة الزمالك الاثنين المقبل.

وأضاف المصدر :"هناك اتصالات لا تتوقف بين إدارة الأهلي ومسئولي اتحاد الكرة، من أجل تصحيح مسار الأخطاء التي ضرت بمسيرة الأهلي في الدوري هذا الموسم".

وتابع المصدر :"اللجوء إلى الفيفا ما زال ضمن الخطط في الفترة المُقبلة، الشكوى قد تقدم في أي وقت للاتحاد الدولي ضد اللجنة المعينة لإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد إذا لم يتم استقدام حكام أجانب".

وشمل الاجتماع الأحمر مناقشة ملفات كرة اليد والسلة بالنادي والألعاب الأخرى، بالإضافة إلى خطوات انشاء المدينة الرياضية التي تتضن استاد النادي الجديد في الشيخ زايد، والهيكل الرئيسي لشركات كرة القدم والخدمات السياحية واستاد الأهلي.