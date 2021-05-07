مصدر لمصراوي: سعد سمير خارج القمة.. وغياب كهربا أمام الاتحاد فني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

قال مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، إن مدافع فريقه سعد سمير خرج من حسابات الجهاز الفني بقيادة موسيماني في مباراة الزمالك المقبلة بالدوري.

وأشار المصدر لمصراوي، إلى أن سعد سمير يُعاني من شد في العضلة الضامة ومازال في حاجة لمدة 5 أيام حتى يكون جاهزاً للمشاركة في المباريات.

ويلتقي الأهلي نظيره الزمالك يوم الاثنين المقبل الموافق 17 مايو ضمن منافسات بطولة الدوري.

وتطرق المصدر ذاته، لسبب استبعاد لاعب الأهلي محمود عبدالمنعم "كهربا" من مباراة فريقه أمام الاتحاد، بالإشارة إلى أن الاستبعاد كان لوجهة نظر فنية رغم إصابة اللاعب بإجهاد في العضلة الضامة؛ حيث لم تكن الإصاة مؤثرة على مشاركته في المباراة.

وفاز الأهلي بهدفين مقابل هدف أمام نظيره الاتحاد خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الخميس ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري.